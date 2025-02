Iodonna.it - Viaggio in Olanda. Amsterdam soffia su 750 candeline

Leggi su Iodonna.it

Un’ottima qualità della vita e una postazione tra le migliori mete dove viaggiare nel 2025. Due fiori all’occhiello per. Se, secondo il World Index, è tra le città europee cui si vive meglio, grazie alle opportunità economiche, alla sicurezza, all’efficienza di sanità e trasporti e al patrimonio culturale, la “Venezia del Nord” spicca anche tra i “52 Places to Go” da poco selezionati dal New York Times. E non solo perché quest’anno celebra il suo 750° anniversario. Maxima d’, regina a Parigi con un look di un’altra galassia X Era un piccolo villaggio di pescatoriPer affrontare il compleanno 2025, in città hanno messo a punto progetti di riqualificazione urbana e attività culturali, tra cui l’apertura di nuovi musei, come Suriname, dedicato all’ex colonia olandese in Sud America, e il Drift Museum, con mega installazioni in una fabbrica restaurata: un anno che sarà un tributo al passato, al presente e al futuro, per una capitale che si reinventa in continuazione, pur rimanendo fedele alle sue radici.