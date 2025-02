Anteprima24.it - Via Piermarini, il Sindaco ha chiesto di valutare la sospensione dei lavori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIlClemente Mastella circa la vicenda degli interventi edilizi presso il condominio di via, numero 48, ha rialla competente struttura comunale di disporre i dovuti approfondimenti della pratica edilizia che ha destato apprensione nei condomini. Ciò allo scopo di acclarare definitivamente la sussistenza dei presupposti edilizi circa l’iter autorizzativo. In particolare, il pieno rispetto della normativa antisismica vigente, degli standard tecnico-strutturali e la sufficienza dei parametri che disciplinano gli scarichi fognari. Inoltre ha dato indirizzo al Dirigente di verificare la possibilità di disporre ladeiin via cautelare, al fine di attendere gli esiti degli accertamenti richiesti anche con riferimento alle valutazioni che il Genio Civile farà pervenire al Comune.