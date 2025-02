It.insideover.com - Via i palestinesi dalla Striscia, Gaza un resort… Così Trump fa saltare i nervi all’Arabia Saudita

Leggi su It.insideover.com

Normalizzazione a rischio – Le relazioni tra Arabiae Israele, avviate con gli Accordi di Abramo, sono ora in crisi a causa della guerra ae delle dichiarazioni di.La proposta di– L'ex presidente USA vuole prendere il controllo di, reinsediare altrove ie trasformare l'area in una “Riviera del Medio Oriente”, suscitando indignazione globale.La reazione– Riyad ha respinto fermamente il piano die ribadito che non ci sarà normalizzazione con Israele senza la creazione di uno Stato palestinese.Tensione nel mondo arabo – La proposta di sfollamento è vista come una minaccia alla stabilità regionale; la Lega Araba ha avvertito che potrebbe espandere il conflitto e minare la pace.Israele prende posizione – Il ministro della Difesa israeliano ha incaricato l’IDF di elaborare un piano per la "partenza volontaria" dei, allineandosi alle idee di