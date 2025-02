Sololaroma.it - Verona-Atalanta, streaming gratis: dove vederla e formazioni ufficiali

Si accendono i riflettori sullo stadio Bentegodi per la sfida della 24ª giornata di Serie A che vedrà come protagoniste. L’arbitro Sozza fischierà l’inizio della gara alle ore 15:00 dell’8 febbraio. La sfida sarà decisamente importante per entrambe le squadre che nella conquista dei tre punti ci vedono obiettivi sicuramente opposti. I padroni di casa infatti hanno bisogno di allungare ulteriormente il proprio distacco dalla zona retrocessione che, adesso, si trova a soli tre punti di distanza. Nello scorso match la squadra di Zanetti è riuscita a battere il Monza, in uno scontro diretto importante e avanzando così un primo distacco. Ma la sfida di oggi, contro Gasperini, gli scaligeri dovranno sicuramente mettere in campo maggiore consapevolezza.L’dall’altra parte vuole insediare l’Inter, portandosi ad un solo punto dalla seconda posizione.