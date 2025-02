Internews24.com - Verona Atalanta 0-5, una Dea straripante: la classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l’Inter

Leggi su Internews24.com

di Redazione0-5, una Dea: lainA nel corso del 24° turno di campionatoFinisce qui, la sfida del Bentegodi valevole per la 24^ giornata del campionato diA se l’aggiudica la squadra di Gian Piero Gasperini. Prestazione sontuosa della Dea che si impone con un secco e perentorio 0 a 5, contro gli scaligeri che non sono mai riusciti a contrapporsi con una prova difensiva di livello. A brillare è la stella di Mateo Retegui, autore di un poker che lo fa viaggiare ancor di più in vetta allamarcatori. A siglare l’altra rete è Retegui. Ecco il nuovo volto dellanel campionato italiano.Napoli 54 (23)Inter 51 (23)50 (24)Juve 43 (24)Fiorentina 42 (23)Lazio 42 (23)Bologna 37 (22)Milan 35 (22)Roma 31 (23)Udinese 29 (23)Torino 27 (23)Genoa 26 (22)23 (24)Lecce 23 (23)Como 23 (24)Cagliari 21 (23)Empoli 21 (23)Parma 20 (23)Venezia 16 (23)Monza 13 (23)Leggi su Internews24.