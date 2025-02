Lapresse.it - Verona-Atalanta 0-5, la Dea vola con il poker di Retegui

L’travolge ilal ‘Bentegodi’ per 5-0 nella partita valida per la 24esima giornata di Serie A con quattro reti die si porta a 50 punti in classifica, momentaneamente a una sola lunghezza dall’Inter seconda e a quattro dal Napoli capolista. L’italo-argentino apre le marcature al 21? e raddoppia al 25?. Al 37? Ederson cala il tris per la Dea che prende poi il largo ancora con, a segno al 44? e al 56?. Il, che era reduce dalla vittoria in casa del Monza, resta a 23 punti.SHOW a!!! ??#pic.twitter.com/AogrLz6Sg5— Lega Serie A (@SerieA) February 8, 2025