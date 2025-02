Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025

Tutto pronto per il doppio appuntamento di, il rotocalco televisivo di successo condotto dasu Canale 5. Scopriamo tutti glie ledelle puntate in onda8 e, glididalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato dasu Canale 5. Tra glidella puntata Emanuela Folliero, la conduttrice e storico volto di Rete 4 che festeggia 60 anni! Spazio poi alla dolorosa verità di Simona Guatieri sul tradimento dell’ex marito, il calciatore Keita Baldé.In studio arriva anche Dario Ballantini che celebra 40 anni di carriera, mentre dal Grande Fratello c’è Rebecca Staffelli, l’opinionista social del reality show condotto da Alfonso Signorini, ospite con la mamma Matilde.