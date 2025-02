Dilei.it - Verissimo, anticipazioni dell’8 febbraio: i primi 60 anni di Emanuela Folliero

Leggi su Dilei.it

Torna, come da tradizione, il consueto appuntamento con. Silvia Toffanin ci accompagnerà in un viaggio attraverso storie inedite ed emozionanti, con ospiti d’eccezione pronti a condividere i loro momenti speciali. Riflettori puntati sulla conduttrice e annunciatrice, in studio per festeggiare un compleanno davvero speciale.Partiamo con uno dei volti simbolo della nostra televisione:. La splendida conduttrice e annunciatrice ha da poco festeggiato i suoi 60e, per l’occasione, sarà in studio accompagnata da suo figlio Andrea. Un traguardo importante per una donna che ha segnato un’epoca indimenticabile per il piccolo schermo e che oggi ha cambiato vita. Sarà questa la giusta occasione per ripercorrere la sua carriera, ma anche aspetti più intimi della sua vita di mamma e donna.