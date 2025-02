Anteprima24.it - Verifica dei biglietti, troppe aggressioni: Filt Cgil preoccupata

Tempo di lettura: < 1 minutoLaSalerno esprime la massima preoccupazione per la sicurezza e la tutela del personale di guida e deitori dei titoli di viaggio (VTV) nel settore del trasporto pubblico locale. La crescente incidenza die atti di violenza contro questi lavoratori richiede misure urgenti e decise per garantire la loro incolumità e il rispetto dei loro diritti. Chiediamo l’introduzione di pene più stringenti per gli aggressori, simili a quelle previste peral personale sanitario. È inaccettabile che i lavoratori del trasporto pubblico locale debbano affrontare rischi quotidiani senza adeguate protezioni legali. Inoltre, ribadiamo la necessità di implementare sistemi di videosorveglianza a bordo dei mezzi e di installare cabine chiuse per i posti guida.