Ilrestodelcarlino.it - Verdi gremito di studenti allo spettacolo sulla tolleranza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Teatroe un pubblico di giovaniattenti e partecipi hanno reso lo’Quelle ragazze ribelli’ un evento speciale. La rappresentazione conclusiva della rassegna 2025, offerta gratuitamente alle scuole grazie all’organizzazione di Romagna Iniziative, ha saputo emozionare e far riflettere i ragazzi sui temi della libertà, del coraggio e della. Un plauso all’iniziativa è stato espresso dalla presidente dell’istituto storico di Cesena, Ines Briganti, che ha commentato: "Esprimo tutta la mia soddisfazione per la bella mattinata che, grazie a Romagna Iniziative, è stata offerta alla nostra città". La rassegna dedicata alle scuole è stata organizzata per promuovere la comprensione e laverso chi è diverso in occasione del ’Giorno della Memoria’.