Sport.periodicodaily.com - Ventiseiesima giornata Basket Eurolega 2024/25: Parigi batte Bologna in rimonta

Brutta sconfitta perche, nella/25, viene superata in casa dal Paris(83-77) chelo svantaggio accumulato in tre quarti di gara. Per i felsinei si tratta del diciannovesima ko continentale che compromette quasi definitivamente la corsa verso I play-off./25: VIRTUS-PARIS 77-83Nuovo passo falso perdopo aver avuto in mano la gara per trentacinque minuti. Shenghelia prende per mano le V nere che chiudono avanti il primo quarto(25-17). Anche nella seconda frazione i padroni di casa controllano bene il match con Cordinier e Morgan che firmano canestri importanti, e per ultimo Belinelli la cui tripla vale il +11 all’intervallo lungo.Al rientro in campo i francesi alzano il ritmo dimezzato lo svantaggio sul 64-58 a fine terzo quarto.