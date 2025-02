Sololaroma.it - Venezia-Roma, probabili formazioni: Ranieri cambia tutti, chance Soulé?

Leggi su Sololaroma.it

Di periodi non semplici ne ha passati lain questa stagione, ed anche quello attuale sta mettendo alla prova i nervi del popolo giallorosso. Chiusosi un mercato frenetico nelle ultime ore, ma che non ha di certo entusiasmato una piazza che si aspettava colpi più altisonanti, è arrivata una dolorosa eliminazione in Coppa Italia, per mano del Milan, che ha fatto sfumare il primo obiettivo stagionale nonché la possibilità di qualificarsi automaticamente in Europa League. Ora la trasferta di, un appuntamento quasi d’intralcio nel cammino giallorosso.L’attenzione è tutta rivolta all’andata del play-off europeo di giovedì prossimo, da affrontare nella tana del Porto, e dunque la “gita” in laguna non viene vissuta dall’ambiente con la giusta carica, oltre al fatto che al Penzo non saranno presenti i tifosi giallorossi residenti nel Lazio.