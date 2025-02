Sololaroma.it - Venezia-Roma, il pronostico di Serie A: multigol e combo

La 24ª giornata diA ha preso il via ed ora proverà a regalare emozioni a tutti gli appassionati di calcio. Una delle partite più delicate, sia per la classifica che per l’aspetto psicologico è sicuramente quella tra, che si sfideranno a partire dalle 12:30 del 9 febbraio. Gli uomini di Di Francesco proveranno a mettere in difficoltà la formazione di Ranieri, proveniente dall’eliminazione in Coppa Italia., come arrivano le squadre al matchIldovrà iniziare la propria scalata verso la salvezza se vuole iniziare a programmare un futuro inA il prossimo anno. Con una sessione di calciomercato che ha scosso i lagunari, Di Francesco dovrà trovare il modo per arginare i gialllorossi. Senza il bomber di riferimento Pohjanpalo, partito alla volta del Palermo, la squadra potrebbe nuovamente fare affidamento su Yeboah e Oristanio per provare a scalfire la difesa avversaria.