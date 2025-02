Sololaroma.it - Venezia-Roma, i convocati di Ranieri: Hummels e Paredes ai box

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, lavuole subito ripartire. I giallorossi desiderano dimostrare di aver imparato dalla sconfitta con i rossoneri e cercheranno di ritrovare la retta via, intrapresa già ad inizio 2025. Il focus si sposta ora sul campionato, dove c’è ancora da macinare punti per avvicinarsi sempre di più a quel 7° posto che vorrebbe dire Conference League. I capitolini starebbero limando gli ultimi dettagli in vista della sfida con il, in programma domani 9 febbraio alle 12:30 allo stadio Penzo. Una partita estremamente delicata, contro un avversario che venderà cara la pelle.Claudioè consapevole che la trasferta in laguna nasconda più di qualche insidia e sarà quindi cruciale mettere la sfida sui binari giusti, sin dai primi minuti.