Venezia-Roma | Di Francesco contro il suo passato per sognare la salvezza formazioni e tv

8 febbraio 2025 - Le prospettive ribaltate di due allenatori lo scorso anno rivali nella lottae ora agli antipodi della graduatoria. Ildi Eusebio Diospita allo stadio Pier Luigi Penzo ladi Claudio Ranieri in una sfida che mette di fronte squadre protagoniste di stagioni e momenti diametralmente opposte. I lagunari in crisi di risultati, senza vittorie da 6 partite sognano lo sgambettoi giallorossi, vista la stagione complicatissima lontana dall'Olimpico da parte dei lupacchiotti. Dall'altra parte i capitolini dopo aver infranto il tabù nell'ultima giornatal'Udinese, vanno a caccia del bis, per rientrare definitivamente nella rincorsa Europa. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12:30 di domenica 9 febbraio. La crisi di risultati è profonda in casa lagunare: una sola vittoria nelle ultime 13 partite di Serie A è davvero troppo poco per ipotizzare una risalita