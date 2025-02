Sololaroma.it - Venezia-Roma 0-1, un tuffo nel passato: dolci ricordi da primo Scudetto

Leggi su Sololaroma.it

È di nuovo tempo di focalizzarsi sul campionato per la, che dovrà dimenticare in fretta la sconfitta con il Milan e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, ancora una volta senza raggiungere nemmeno le semifinali. La formazione di Ranieri ha bisogno di continuare la propria marcia in campionato, infilando altri risultati positivi, ma per farlo servirà quella compattezza vista nelle ultime settimane e non i tanti errori commessi a San Siro, che hanno inciso sul risultato finale. I giallorossi inizieranno un periodo sulla carta piuttosto favorevole in Serie A, con tante sfide consecutive contro formazioni della parte bassa della classifica, impegnate nella lotta salvezza. Ilimpegno sarà quello contro il, con lache è chiamata forzatamente a tornare a casa con i tre punti per alimentare la propria corsa verso l’Europa.