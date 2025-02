Agi.it - Vandalizzata la Foiba di Basovizza. Meloni: "Atto grave, non resti impunito"

AGI - Undi vandalismo è stato perpetrato nel corso della notte al monumento delladi, a Trieste, luogo simbolo della memoria storica italiana. Scritte provocatorie e offensive in vernice rossa, tra cui "Smrt fasizmu, svoboda narodom" (Morte al fascismo, libertà ai popoli) e "Trst je nas" (Trieste è nostra), sono comparse sul piazzale antistante il monumento, a poche ore dal Giorno del Ricordo, che si celebra il 10 febbraio per commemorare le vittime delle foibe. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto per i rilievi, hanno già avviato le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori del gesto. L'obiettivo è fare piena luce su unvandalico compiuto deliberatamente in un momento storico della memoria collettiva.non"Ladiè un luogo sacro, un monumento nazionale, da onorare con il silenzio e con la preghiera.