Lettera43.it - Vandalizzata la foiba di Basovizza a 48 ore dal Giorno del Ricordo

Tre scritte, in lingua slava, sono comparse sul piazzale antistante ladia 48 ore daldel. Una recita «Trst je nas» («Trieste è nostra”), mentre un’altra «Trieste è un pozzo». Un’altra ancora «Morte al fascismo, libertà ai popoli». Oggi 8 ottobre è in programma auna prima cerimonia. In occasione deldel(10 febbraio), allasarà presente anche la sottosegretaria alla Pubblica Istruzione Paola Frassinetti.Loperfido (FdI): Inquietante e vergognoso»«Vedere ladiimbrattata con scritte agghiaccianti, con il tristemente noto color rosso sangue che riporta all’occupazione titina, inneggianti ‘Trieste è nostra’, è inquietante e vergognoso». Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido, pubblicando le foto delle scritte.