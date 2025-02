Tvplay.it - Van Dijk in Serie A, in arrivo il colpo che sposta gli equilibri

Leggi su Tvplay.it

Un giocatore come Virgil Vanpuòre ancora gliinA e per questo una big sta già pensando a lui per la prossima stagioneIl centrale difensivo olandese ha ancora voglia di confrontarsi con il calcio europeo ai massimi livelli e per questo lo scorso anno rifiutò anche i milioni dell’Arabia Saudita. Su di lui ci sono diverse voci provenienti dall’Italia, con un top club che fa sul serio per strapparlo alla Premier.VaninA, inilchegli(TvPlay – ANSA) Anche quest’anno Virgil Vanè uno dei punti di forza del suo Liverpool, come avvenuto sempre negli ultimi anni, salvo infortuni. Il gigante olandese ha già collezionato la bellezza di 24 presenze complessive in stagione e ha messo a segno anche 2 gol. Con Slot, suo connazionale, si è ambientato subito benissimo al nuovo stile e sta guidando anche i compagni alla conquista della seconda Premier League in tempi recenti, dopo quella alzata con Jurgen Klopp nel primo anno del Covid.