Secoloditalia.it - Usa, ritrovati tra la neve i resti dell’aereo disperso in Alaska: morti i 9 passeggeri e il pilota

Leggi su Secoloditalia.it

Le autorità hanno ritrovato la carcassa dell’areoieri in: tuttii 10. Lo ha reso noto la Guardia costiera americana condividendo sui social le immagini del disastro aereo. I soccorritori stavano cercando la posizione nota più recentein elicottero quando hanno individuato i rottami. Il velivolo è stato recuperato a circa 54 chilometri dal luogo in cui avrebbe dovuto atterrare giovedì notte con a bordo 9e un. Il piccolo aereo, un turboelica monomotore della compagnia Bering Air, si è schiantato nell’occidentale mentre era in viaggio verso la comunità centrale di Nome. All’interno sono stati individuati per ora «tre corpi senza vita», ma si ritiene che ci siano anche i corpi delle altre sette persone «al momento non raggiungibili a causa delle condizioni».