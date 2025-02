Thesocialpost.it - Usa, giudice blocca l’accesso di Doge al portale del Tesoro

Leggi su Thesocialpost.it

Sta facendo discutere la decisione di unfederale degli Stati Uniti, che proprio in queste ore ha emesso un’ordinanza d’urgenza perre il controllo del sistema di pagamento deldegli Stati Uniti da parte della Government Efficiency Commission () guidata da Elon Musk.Leggi anche: Terremoto in Italia, una nuova scossa a Messina dopo quelle delle ultime ore: tanta pauraNell’ordinanza, ilPaul A.Engelmayer ha vietatoai dati conservati presso ildegli Stati Uniti a “funzionari di nomina politica”, a “tutti gli agenti speciali del governo” e a “tutti i dipendenti governativi assegnati a un’agenzia esterna al”.L'articolo Usa,dialdelproviene da The Social Post.