Usa, giudice blocca l’accesso del Doge di Musk al portale del dipartimento del Tesoro

Leggi su Open.online

Sabato 8 febbraio unfederale statunitense ha emesso un’ordinanza d’urgenza perreai documenti deldel, che contengono dati sensibili come numeri di previdenza e conti bancari di milioni di americani, da parte della Government Efficiency Commission () guidata da Elon. L’ordinanza delPaul A. Engelmayer, nominato dal presidente Barack Obama, arriva dopo che 19 procuratori generali democratici hanno citato in giudizio il presidente Donald Trump per aver consentito al team del patron di Tesla e Xal sistema centrale di pagamento delin violazione della legge federale, scrive National Public Radio (Npr). Il sistema in questione gestisce rimborsi fiscali, benefici previdenziali e per i veterani, e una vasta rete di dati personali e finanziari dei cittadini statunitensi.