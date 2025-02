Lapresse.it - Usa, è morto all’età di 56 anni il rinoceronte più anziano del Paese

Ilpiù vecchio degli Stati Uniti èallo zoo di Knoxville, nel Tennessee. Dolly aveva 56. In un post pubblicato sui social media, lo zoo di Knoxville ha dichiarato che Dolly è stata sottoposta a eutanasia dopo che la sua mobilità era diminuita significativamente negli ultimi giorni, nonostante avesse ricevuto da tempo cure mediche per la vecchiaia. La decisione è stata presa dal team veterinario di Dolly con l’aiuto di specialisti della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università del Tennessee. Il direttore della struttura ha raccontato che è stato un momento emozionante e difficile per lo staff e i visitatori.