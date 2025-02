Usa Critics Choice Awards | Challengers di Guadagnino premiato per colonna sonora e montaggio

Leggi su Ildenaro.it

Lucaalla 30ª edizione dei. Dalla cerimonia al Barker Hangar di Los Angeles il regista italiano ha portato a casa due importanti riconoscimenti per il suo film, prodotto da Amazon MGM, che ha vinto nelle categorie migliore miglior. Serata non altrettanto positiva per Isabella Rossellini. L’italiana, candidata come miglior attrice non protagonista, ha dovuto cedere il passo a Zoe Saldaña, premiata per la sua interpretazione in Emilia Pérez. Nulla da fare anche per le due serie televisive italiane in corsa: Lidia Pöet e L’amica geniale erano tra le candidate nelle categorie dedicate alle produzioni straniere, ma entrambe sono state surclassate da Squid Game, che ha confermato il proprio dominio internazionale. Il vero protagonista della serata è stato Anora di Sean Baker, che dopo aver conquistato la Palma d’Oro a Cannes ha ottenuto il titolo di miglior film.