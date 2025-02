Urla e insulti Alessandro Basciano rissa con l’amico del vip

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mentre si attende ancora il verdetto dei giudici sull’appello contro la revoca della misura cautelare in carcere per l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni,è nuovamente al centro dell’attenzione per un altro episodio controverso. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia sui social network, con tanto di video a supporto, l’ex volto di Uomini e Donne avrebbe avuto un acceso scontro con un conoscente di Francesco Facchinetti all’interno del locale Hollywood di Milano. La situazione sarebbe rapidamente degenerata, tanto che la sicurezza del club è intervenuta per scortarlo fuori, tra. L’episodio ha attirato lo sguardo dei presenti, alimentando ulteriormente le polemiche attorno alla figura di, già finito in più occasioni sotto i riflettori per vicende controverse.