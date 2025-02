Uomini e campioni | Franz Beckenbauer

Leggi su Ilnerazzurro.it

nasce in un paesino vicino a Monaco, Giesing, l’11 settembre del 1945. La Germania è presidiata dalle forze di occupazione straniera e le strade della città sono colme di macerie. La povertà è di casa e dare due calci ad un pallone fatto di stracci era il classico divertimento della prima generazione del dopoguerra tedesco.aveva talento, era molto dotato e intelligente.Il fratello maggiore lo segue attentamente quando gioca come centravanti nel Monaco 1906. Verso la fine di maggio del 1958 il piccolocon alcuni compagni si presenta alla sede del Bayern per un provino elo supera. Il Bayern, fondato il 27 febbraio del 1900, fu costretto per lungo tempo a vivere nell’ombra del più prestigioso Monaco 1860. Prima di arrivare ai vertici del calcio tedesco e poi di quello continentale, il Bayern riuscì a centrare solamente due traguardi: un campionato tedesco nel 1932 e nel ’57 una Coppa di Germania battendo nella finale il Fortuna Dusseldorf.