Ilgiorno.it - Università, aula negata alla Rete: "Non si può parlare di politica". L’assemblea si sposta in cortile

In piazza Italia i militanti di estrema destra e nelVolta dell’gli esponenti dellaantifascista e dell’Unione degli universitari. Rischia di essere molto agitata la serata del prossimo lunedì. In occasione del Giorno del ricordo, dedicato ai martiri delle foibe, è prevista una manifestazione e contestualmente laantifascista aveva programmato un’assemblea pubblica inper informare la cittadinanza sulle misure previste dal decreto sicurezza, approvate dal Governo. Il luogo scelto per l’incontro era l’del ’400, ma l’ateneo ha negato lo spazio. "Una delle misure previste - hanno sostenuto gli esponenti della- è l’obbligo per ledi collaborare coi servizi segreti per segnalare studenti, docenti e personale accademico che diffondano idee ritenute sovversive, anche in derogaprivacy".