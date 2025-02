Ilrestodelcarlino.it - Unibo, inaugurazione anno accademico. L’ospite è Lenaerts

Koen(foto), presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea, saràd’onore alla cerimonia didell’2024/2025 dell’, il 937° dalla sua fondazione. L’evento, che vedrà anche la presenza della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, si svolgerà il primo marzo, alle 11, nell’aula magna di Santa Lucia e in diretta streaming su Youtube. Nell’occasione, il rettore Giovanni Molari consegnerà ail Sigillum Magnum di Ateneo, massima onorificenza dell’Alma Mater. Nel corso della cerimonia il giurista belga Koen, terrà una lectio magistralis su ’Democrazia, Stato di diritto e solidarietà: difendere i valori comuni europei’, nella quale sarà sottolineato come la solidarietà fra gli Stati membri nel quadro dell’Ue appaia come l’unica risposta possibile alle sfide dell’Unione e dei suoi cittadini.