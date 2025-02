Sport.quotidiano.net - Una Vis strepitosa vince anche a Perugia. La prodezza di Raychev fa sognare Pesaro

0 VIS1 (4-3-3): Gemello; Leo, Amoran, Dell’Orco, Giraudo (42’ st Plaia); Torrasi, Joselito (16’ st Giunti), Broh; Cisco, Montevago (42’ st Marconi), Matos. All. Zauli. A disp. Yimga, Albertoni, Kanoute, Barberini, Bartolomei, Cottini, Giorgetti, Polizzi. VIS(3-4-1-2): Vukovic; Ceccacci (1’ st Palomba), Coppola, Neri (24’ st Di Renzo); Peixoto (16’ st Tavernaro), Obi (16’ st Lari), Pucciarelli, Zoia; Paganini; Okoro, Cannavò (48’ st). All. Stellone. A disp. Pozzi, Mariani, Tonucci, Schiavon, Forte, Rizzo, Ruiz Tombesi. Arbitro: Vergaro di Bari. Rete: 50’ st. Note: serata fredda, terreno ottimo; un minuto di raccoglimento per la scomparsa del segretario storico delIlvano Ercoli; spettatori 3.700 (166 ospiti), incasso; espulso 37’ st Amoran (gesto violento), ammoniti Ceccacci, Joselito, Cannavò, Torrasi; angoli 5-4; recupero 0’ + 5’.