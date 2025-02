Ilrestodelcarlino.it - Una ’stazione di posta’ in via Saffi

Tutto pronto per i lavori all’immobile comunale di via. Ieri gli uffici hanno aggiudicato l’intervento, pertanto, al termine dell’operazione, la struttura rinnovata potrà ospitare due progetti sociali: una stazione di posta e il ‘Dopo di noi’. Intanto, però, bisogna pensare alla ristrutturazione e riqualificazione del volume sito al Paese Alto: questa è stata appaltata ad una società che ha presentato un’offerta del 19,993% in meno, per un importo complessivo di 678.895,29 euro, di cui 248.605,29 euro per il primo lotto (stazione di posta) e 368.572,25 per il secondo (‘Dopo di noi’). Considerando anche le somme a disposizione, l’iniziativa ha un valore di 1,1 milioni. La procedura era stata avviata il 17 dicembre scorso, giorno in cui era stato approvato, peraltro, il progetto esecutivo dell’opera, a due mesi dalla ratifica del progetto di fattibilità.