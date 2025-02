Ilrestodelcarlino.it - Una serata per rivivere le emozioni del successo al Torneo di Viareggio del ’90 con Paolo Ammoniaci

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Trentacinque anni dopo si rivive il maggiorgiovanile del Cesena, infatti il 26 febbraio del 1990 i bianconeri Primavera disuperarono in finale per 1-0 (gol di Ulisse Masolini) il Napoli e conquistarono ildia quel tempo la massima manifestazione giovanile a livello internazionale, rappresentava già un onore esserne invitati. Quel giorno così significativo per il calcio cesenate verrà ricordato giovedì 13 febbraio, alle 20.15, dal Panathlon Club Cesena al ristorante Cerina di San Vittore dove si ritroveranno numerosi dei protagonisti di quello storico, presente anche il tecnico. Lasarà coordinata da Lorenzo Minotti (altro grande prodotto del settore giovanile bianconero), Luca Serafini e Fabio Benaglia, verrà ripercorsa quella sorprendente ma meritata cavalcata che portò anche all’eliminazione delle due grandi favorite, Juve e Fiorentina.