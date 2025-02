Iodonna.it - Una ricetta facile e veloce per festeggiare nel modo più goloso la festa degli innamorati

Forse abbiamo un po’ esagerato nel sottolineare l’atmosfera di. Il vero amore merita la ribalta? In ogni caso, per servire questo magnifico dolce di San Valentino, andiamo sul sicuro: il rosso è il colore canonico della passione, mentre l’oro è di buon auspicio (magari per ricevere un regalo significativo). Ricette d’inverno: 5 idee d’ispirazione tra sedano rapa e arance X Leggi anche › Le idee shopping di Febbraio 2025 (perfette per San Valentino) INGREDIENTI: 100 g farina 00 50 g fecola di patate 120 ml olio di semi di girasole alto oleico 150 ml latte 2 uova 50 g cacao amaro 50 g zucchero semolato 1 cucchiaino di cannella in polvere 1 arancia bio 1 bustina di lievito per dolci 1 pizzico di sale 50 g lamponi e zucchero a velo per decorare.