Ilrestodelcarlino.it - "Una giornata storica". Cantiere imponente al via: "Tra i più grandi di sempre"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Per ristrutturare tutto il San Benedetto ci vogliono 40 milioni di euro. Una cifra che va al di là delle nostre forze", dice il sindaco Andrea Biancani. Che poi gira lo sguardo verso i ‘confinanti’ e cioè la partinenza dello stabile che resta in mano alla Regione, ed aggiunge: "Non ci saremmo mai aspettati di dare avvio ai lavori del Comune in totale assenza di una progettazione sulla parte di proprietà dell’Ast e della Regione. Perché come amministrazione abbiamo dovuto versare nelle casse regionale un milione e 100mila euro per acquisire una parte dell’immobile. Spero che ci sia la volontà di usare almeno questi fondi avuti dal Comune per avviare il recupero il recupero di una parte di sua competenza". Sono i giorni del muro contro muro tra l’amministrazione e la Regione. Ed anche i tecnici su questo intervento in due tempi hanno dubbi: perché uno dei problemi di questo recupero, sotto il profilo strutturale, ed anche sismico, sono le cubature che vanno a combiare con la parte di spettanza della Regione.