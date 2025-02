Ilfoglio.it - Una frase di Hobbes che vale per i populisti e per certi magistrati

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - “Auctoritas non veritas facit legem” (). Significa che il potere politico può mettere in discussione qualsiasi verità. Non è, in fondo, l’essenza del trumpismo? Michele Magno L’autorità, non la verità, fa la legge. E’ il pensiero dei, convinti che sia sufficiente avere dalla propria parte gli elettori per far pesare i voti più dei trattati internazionali. Ma è il pensiero anche di una specifica categoria professionale che in Italia conosciamo bene e che spesso gli antinon riconoscono quando parlano di lotta al populismo. E quando si pensa a quelladi, caro Magno, un istante dopo aver pensato a Trump, non varrebbe la pena di pensare, per esempio, anche a tutti iche si vedono al di sopra della legge e che considerano la propria autorità superiore a ogni cosa, interpretando una versione più estensiva rispetto a quella diben sintetizzata da “lo stato sono io” di Luigi XIV? Al direttore - La gestione del caso Almasri ha sollevato non poche polemiche, culminate nelle accuse rivolte alla presidente del Consiglio, ai ministri Nordio e Piantedosi, e al sottosegretario Mantovano.