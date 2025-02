Napolipiu.com - Un viaggio per oltre un milione di cuori al Maradona

Unperundial">NAPOLI – La quarta parete, al, non è mai esistita. Il pubblico azzurro è parte integrante dello spettacolo, il dodicesimo uomo in campo, e ora che la stagione entra nel vivo, il sostegno sarà ancora più forte. Delle ultime 15 partite di campionato, il Napoli ne giocherà 8 in casa, e i numeri parlano chiaro: sette sold out già registrati e la possibilità concreta di arrivare a otto su otto.Come riportato dal Corriere dello Sport, domani contro l’Udinese si toccheranno nuovamente i 51mila spettatori, con biglietti esauriti da giorni. Sarà il settimo pienone stagionale, dopo quelli contro Como, Lecce, Atalanta, Roma, Venezia e Juventus. E poi? Poi ci sarà Napoli-Inter, la sfida più attesa: la data non è ancora ufficiale, ma la caccia ai biglietti è già pronta a scattare.