Anteprima24.it - Un sms trappola e il conto si svuota: indagati padre, madre e figlio per frode informatica

Tempo di lettura: 1 minutoUna truffa orchestrata con astuzia, che ha portato via 5.000 euro a un ignaro correntista. La Procura della Repubblica di Monza ha chiuso le indagini su tre persone un 45enne, una 47enne e un 20enne –– residenti a Sant’Agata de’ Goti, accusate die accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. I tre, difesi dall’avvocato Massimo Viscusi, avrebbero architettato un raggiro ai danni di un correntista di Poste Italiane.Tutto è iniziato con un SMS alert inviato alla vittima, che segnalava una presunta transazione in uscita dal suo. Subito dopo, un altro messaggio rassicurante: a breve, un operatore l’avrebbe contattata per aiutarla a bloccare l’operazione. Ma quella telefonata era l’elemento chiave della truffa.