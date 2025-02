Ilgiorno.it - "Un regalo inaspettato. Tanta fatica ripagata"

VERCURAGO Una scoperta eccezionale quella realizzata a Vercurago. È destinata a riscrivere la storia della provincia di Lecco, forse anche oltre, perché quel promontorio è stato il crocevia di insediamenti, commerci, traffici, grazie anche all’Adda, al lago di Como, alla vicinanza con la Valsassina, i suoi pascoli, i suoi boschi per il legname, il suo sottosuolo ricco di minerali. Alice Maria Sbriglio, responsabile della Soprintendenza per la provincia di Lecco, cosa si prova ad essere protagonisti di una scoperta del genere? "Questo tipo di scoperte sono sempre emozionanti. Sono un, che ripaga di un lavoro duro, non solo i funzionari, ma anche gli archeologi che lavorano sul campo, con il freddo,umidità e la pioggia". Perché è una scoperta tanto importante? "È un risultato importantissimo, perché riscrive la storia di questo territorio.