Un Paese di auto-dipendenti è sostenibile? Come andare verso un futuro condiviso e integrato

di Raimondo Orsini, Coordinatore dell’osservatorio nazionale della Sharing mobilityprivata ancora dominante, ma i rapporti Future ways e Sharing mobility indicano la strada per una mobilità. Sei azioni strategiche per ridurre emissioni, disuguaglianze e dipendenza economica.Ildi una mobilitàin Italia, attualmente dominata dall’ utilizzo quotidiano dell’mobile personale, si giocherà sull’integrazione, lo sviluppo ed il sostegno economico ad un modello nuovo, e cioè la crescita dei servizi di mobilità condivisa, con un impatto significativo in termini ambientali e sociali. I contenuti del primo rapporto Future Ways – redatto dalla Fondazione per lo sviluppo– e dell’ottavo Rapporto nazionale sharing mobility – pubblicato dall’Osservatorio nazionale della sharing mobility – entrambi presentati a Rimini in occasione di Ibe-Intermobility Future ways, tracciano il quadro sinergico per un cambiamento profondo del sistema della mobilità dei passeggeri in Italia, soprattutto in ambito urbano.