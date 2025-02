Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo modo di riscuotere l'affitto

Attraverso la partnership con Rent2Cash, desideriamo offrire ai nostri associati un’opportunità innovativa per semplificare e rendere più sicura la gestione degli affitti. Rent2Cash è una realtà unica che permette ai locatori di ricevere liquidità anticipata dei canoni di locazione, senza dover attendere le mensilità dell’inquilino. Pertanto, i proprietari possono beneficiare di: • Liquidità anticipata del canone fino a 36 mesi: ideale per i proprietari che necessitano di liquidità per investimenti o altre esigenze finanziarie. • Riduzione del rischio: il locatore non deve preoccuparsi di eventuali ritardi o mancati pagamenti da parte dell'inquilino. • Gestione semplificata: il contratto di locazione rimane invariato, Rent2Cash si occupa della riscossione dei canoni, liberando il locatore da incombenze amministrative.