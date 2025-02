Quotidiano.net - Un lungo inverno, con poco cibo, esposti alle radiazioni solari: la vita sulla Terra dopo l’impatto con l’asteroide di 500 metri

Roma, 8 febbraio 2025 – Nei giorni in cui è stato rivisto al rialzo il rischio che l'asteroide 2024 YR4 possa colpire lanel 2032, uno studio ‘made in Corea del Sud’ ipotizza lo scenario nell’eventualità che il nostro piante venisse colpito nel 2182 da un altro asteroide, Bennu, con un diametro di circa 500. L'asteroide è stato studiato recentemente da vicino dalla missione Osiris Rex e su di esso sono state trovate tracce dei mattoni della. In caso di impatto lapiomberebbe in un, con ladell’uomo sul pianeta che sarebbe totalmente rivoluzionata.perenne In sintesi: un crollo di 4 gradi della temperatura media mondiale, accompagnato dalla riduzione del 30% della fotosintesi dei microrganismi che sono la base delle catene alimentari e anche una riduzione dello strato di ozono che protegge il pianeta d, secondo l’ipotesi su Science Advances da Lan Dai e Axel Timmerman, dell'Università Pusan.