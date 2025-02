Ilrestodelcarlino.it - "Un hotel all’ex Pedretti". Commercianti in campo

Cresce l’interesse tra, artigiani e cittadini sulla proposta di spacchettare in due il progetto del palazzone di nove piani previsto nell’area dell’exa Casalecchio. Presentata una settimana fa dalla lista civica di Dario Braga e dalla lista Centrosinistra per Casalecchio (entrambe in minoranza in consiglio comunale), l’idea di lasciare la parte commerciale nell’areae di trasferire altrove la parte residenziale gode di un certo favore anche nelle altre liste di opposizione, Fratelli d’Italia e Rete civica Centrodestra. Ma c’è anche chi la pensa in altro modo. "L’area dell’ex– ricorda Elisa Filippini, presidente Confesercenti Casalecchio – ha una destinazione alberghiera e lì ha senso farci ancora un albergo. Sarebbe il punto di partenza per la rinascita del centro.