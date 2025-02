Thesocialpost.it - “Un filo di colla sulla porta di casa”. Il nuovo trucco dei ladri, fate attenzione: funziona così

Leggi su Thesocialpost.it

La nuova tecnica utilizzata daiconsiste nell’applicare un sottile strato did’ingresso per accertarsi se ci sia qualcuno in. Se il portone rimane chiuso e lanon viene rimossa, nei giorni successivi i criminali tentano di entrare. Un video condiviso da una donna nel gruppo Facebook “Sei di Marconi se.” mostra un giovane che si aggira tra le porte di un condominio. “Ha applicato lasu tutte le quattro scale”, racconta chi ha pubblicato le riprese, realizzate tramite uno spioncino elettronico.Leggi anche: Doppietta di Kolo Muanì: una Juventus non bella espugna Como 2-1Il meccanismo è semplice: se laè ancora presente e secca durante un secondo controllo, iinterpretano questo segnale come un via libera. Ciò indica che l’appartamento è probabilmente disabitato da tempo, aumentandole probabilità che possa essere vuoto quando tenteranno di entrare.