Un brano che parla di donne forti Proprio come lei

Non ci ha provato nemmeno a nascondere ilentusiasmo: «Sentivoil bisogno di tornare a cantare a Sanremo». In effetti, Marcella Bella, 72 anni, ha atteso ben 18 anni prima di salire nuovamente sul palco dell’Ariston. L’ultima volta – l’ottava – è avvenuta nel 2007, quando è arrivata 12esima con Forever per sempre. Sanremo 2025, di cosano le canzoni dei Big in gara? X Leggi anche › I co-conduttori e le co-conduttrici di Sanremo 2025: chi sono gli «amici e colleghi» di Carlo Conti L’artista sfiderà i 28 colleghi portando sul palco dell’Ariston Pelle diamante, una canzone che «descrive un po’ di me, ma anche di tante, sicure di sé, che hanno sofferto e che hanno la pelle dura quasiquella del diamante.