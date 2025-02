Lanazione.it - Un amore lungo 25 anni, sposi all’hospice

Un25e un sogno che diventa realtà nonostante le avversità della vita. Ieri alle 14.30di Campo di Marte è stata una giornata diversa dall’ordinario: qui è stato infatti celebrato il matrimonio tra una coppia di Porcari, Monica e Fabrizio. Una decisione presa in tempi strettissimi, dovuta all’aggravarsi delle condizioni di salute della donna, e resa possibile dalla celerità delle istituzioni, che hanno subito accolto la richiesta dei coniugi. Lei, malata di tumore al seno, lui da sempre al suo fianco. I due hanno deciso di sposarsi in una stanza di ospedale per coronare il sogno di una vita e garantire un futuro migliore, oltre a un bellissimo, struggente ricordo, al figlio poco più che maggiorenne.