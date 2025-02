Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 08-02-2025 ore 19:10

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno a Massa liberato tre stati italiani consegnati alla Croce Rossa trasferiti alle forze dell’esercito nella striscia di Gaza annunciato la IDF su telegram i tuoi stati prima del rilascio erano stati tenuti in mostra il palco allestito da Massa fiancate da miliziani armati ea volto coperto in cambio della loro Liberazione verranno rilasciati 183 detenuti palestinesi da parte di Israele nel quinto scambio dopo l’accordo c’è stato il fuoco torniamo in Italia la pubblicazione di informative di intelligenze sul quotidiano Il domani sono l’oggetto di un esposto presentato da dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio alla Procura di Perugia il governo secondo quanto appreso Lanza segnala l’ipotesi di violazione della legge sui servizi da parte della procura diguidata da lo vuoi che non avrebbe adottato le cautele necessarie per evitare indebita diffusi informative riservate quali quella della Easy sul caso di Gaetano Caputi Capo di Gabinetto della Premier meloni anche il papà Si potrebbe sentire lo vuoi per il procuratore capo diha chiesto al CSM una pratica tutela riso da Meloni caso paragone ai PM di Palermo spiati almeno tre dell’ave Energy Mediterranea lunedì Casalini che cancellato all’Euro camera dopo mandato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella Invia un messaggio alla Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in un contesto si legge in cui la sicurezza sul lavoro e te ma determinante la carta di Lorenzo rappresenta un appello permanente rivolta ad assicurare una sinergia tra enti di formazione e le imprese per garantire ambienti di lavoro sicuri dove lo studente sia posto in una condizione di centralità la pratica martedì Lorenzo parlare durante uno stage da Udine a drammaticamente richiama l’attenzione dell’intera società italiana sui processi che accompagnano le parole del Presidente della Repubblica i giovani nel ingresso nel mondo del lavoro quindi la cronaca Una donna è stata ritrovata morta nella sua abitazione provincia di Firenze mentre il convivente ricoverato in ospedale a Careggi in gravi condizioni secondo una prima ipotesi Potrebbe trattarsi di un caso di omicidio tentato suicidio i dati mi sono in corso da parte dei Carabinieri dirette dalla Procura di Firenze da privati il convivente della donna trovata senza vita sembrerebbe essersi lanciato da una finestra di chiusura andiamo negli Stati Uniti il Cessna Caravan della Bering Air e con 9 passeggeri un pilota a bordo dato per Disperso in Alaska è stato ritrovato con tutte le persone a bordo morte la Guardia Costiera ha spiegato che il velivolo è stato identificato da un elicottero che stanno perlustrando l’aria secondo le prime ricostruzioni lei ha perso velocemente altri due che velocità prima di sparire dai radar era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa