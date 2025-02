Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 08-02-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale dell’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in Studi ancora non si sono potuti vedere però i volti degli Ortaggi per capire in condizioni spiano in corso la liberazione dei tre israeliani in cambio di 183 palestinesi il passaggio la Croce Rossa e rimaniamo all’estero le unità russe del gruppo tappeto orientale nelle24 ore hanno colpito 5 Brigate ucraine riferirlo alla carta Il portavoce Alexander gaulden le unità del gruppo continuano a svolgere missioni di combattimento nella zona delle operazioni militari e speciale spiega a Gorle assicurando che gli attacchi hanno ricordato personale attrezzature Brigate meccanizzate difesa territoriale delle aree di razza noi e nuovi Comar o tra noi e e Gulli foglie Nell’ultimo giorno contro della tasi ucraini avrebbero perso fino a 104 Dati 4 veicoli corazzati da combattimento 5 cannoni di artiglieria da campagna tre veicoli a motore una stazione di guerra elettronica 10 droni ad Ala fissa i droni Baba yaga una dichiarazione congiunta difesa della corte penale internazionale contro le sanzioni annunciate dal presidente americano Donald Trump l’hanno firmata 79 paesi membri della Corte sostenendo che recensioni di Trump comprometterebbero gravemente tutte le situazioni attualmente sotto inchiesta o te la corte potrebbe dover chiudere sui uffici sul campo oltre ad aumentare il rischio di impunita per i crimini più gravi e minacciare vero dello stato di diritto internazionale tra i firmatari però non figura L’Italia non ti abbasta il polverone sul caso al maestri generale libico ricercato dalla corte penale internazionale scarcerato dall’Italia stiamo valutando di presentare denuncia la corte penale internazionale legata al caso al Mastri sono sue le vittime e quelle che si sentono Più miniate deluse dalla condotta del Governo italiano perché sono quelle che volevano vedere al master giudicato e processato avvocato auberge direttore di Frontline organizzazioni di avvocati per i diritti umani che ha sporto denuncia ai giudici dell’Aia a nome di un rifugiato sudanese contro Giorgia Meloni Carlo Nordio e Matteo Ovviamente per aver ostacolato l’amministrazione della Giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto disulla corte penale internazionale andiamo a chiudere con lo sport Serie A come Juventus finisce decide il gol di Colombani al 88o su rigore si tratta di punti Preziosi per i bianconeri ed è tutto buon proseguimento di ascolto restate con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa