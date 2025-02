Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 08-02-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la pubblicazioni informative di intelligent sul quotidiano Il e domani sono l’oggetto di un esposto presentato dal dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio una Procura di Perugia il governo secondo quanto appreso indiana l’ipotesi di violazione della legge sui servizi da parte della procura die guidata dallo voi che non avrebbe adottato le cautele necessarie per evitare l’indebita diffusione di informativa è riservata e quali quella della il risultato di Gaetano Caputi Capo di Gabinetto della Premier meloni anche il copasir potrebbe sentire lo vuoi per il procuratore capo dirichiesta al CSM una pratica Tutela il riso da caso paragone PM di Palermo i piatti almeno tre delle origini Mediterranea lunedì Casalini cancellato all’Euro cambia Donald Trump ti vendi che ritira Joe biden e l’accesso alla informazioni classifica ricordando che il predecessore ha creato un precedente nel 2021 quando ha dato ordine l’intelligence di fermare il mio accesso a dettagli sulla sicurezza nazionale racconta Trump colpa a me anche i vertici del bordo del Kennedy Center 4:30 si è proclamato presidente causa di 19 stati democratici al presidente americano il segretario al tesoro Scott best per aver consentito allo staff didi accedere ai dati del dipartimento del tesoro e mentale cancelliere tedesco lo shot auspica che l’ha mandato espande la propria presenza in Groenlandia data la spinta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a prendere il treno dell’isola L’Italia non firma la dichiarazione di 79 paesi membri della CPI contro le sanzioni decise dal Presidente degli Stati Uniti Trapani confronti della Corte dell’aja paesi ci sono invece i principali paesi europei Germania Francia e Spagna e la Gran Bretagna lo Stato palestinese in Arabia Saudita hanno molta terra giù intervista shock del primo ministro israeliano Netanyahu dopo l’annuncio di Trump sul controllo americano dell’attrice di Garda è il trasferimento della popolazione altrove il presidente americano Tuttavia dice che per il suo piano non c’è fretta Inoltre fa sapere che non c’era darti i reciproci con i paesi la prossima settimana e non esclude di stabilirvi anche con il Giappone incontrando il primo ministro in Shiba annuncia colloqui con punti nexi a breve faccia a faccia con gereschi il portavoce della la militare Ma sì intanto ha fatto sapere che oggi saranno rilasciati altri ostaggi italiani elish arabi o a svegliarmi e orle di Salvini e meloni spengono le polemiche sul caso delle chat di Fratelli d’Italia parole spiacevoli per un’altra stagione politica dice il leader della Lega che era il governo col Movimento 5 Stelle una polemica forzata non cambierà il nostro rapporto la stima per lui e difatti andiamo avanti con Patty Sei come noi ma il leader del Carroccio rilancia sul fisco Il concordato e da rivedere serve subito una nuova rottamazione può interessare 10 milioni di Italiani la richiesta del partito Giorgetti Meda assicura il segretario ma il viceministro Leo di Fratelli d’Italia chiede cautela è una questione di risorse le motivazioni della consulta che ha bocciato il referendum contro legge sull’autonomia non Chiari un oggetto e finalità dei quesiti la sentenza del 2024 ha profondamente inciso sulla legge cronaca la procura di Milano ha disposto il fermo per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere di Pablo Gonzalez Rivas 48 anni in compagno di Giovanna Nathalie quintane 40 anni di El Salvador la baby-sitter scomparsa da casa a Milano la notte tra il 4 e 25 gennaio interrogato in procura luogo si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato portato in carcere aveva denunciato l’allontanamento volontario della compagnia solo una settimana dopo nel immagini di telecamere di sorveglianza si vede l’uomo che esce dall’ abitazione trascino a fatica un pesante borsone sospetto è che mi addormento il corpo della donna non ho ancora trovato il Comune di Bari non verrà sciolto per cos’è il Ministero dell’Interno l’avrebbe portato la proposta di scioglimento in consiglio dei ministri ieri ultimo giorno utile il Viminale dovrebbe procedere al commissariamento di due aziende comunali in aggiunta alla menta che già commissariata Alcuni dipendenti comunali potrebbero essere sanzionati che ci fermiamo qui buon proseguimento di scopo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa