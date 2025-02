Ilrestodelcarlino.it - Ufficio lavori pubblici, due nuovi mezzi a disposizione

Duedel Comune di Monte Urano e due nuove assunzioni nell’organico dell’. Per l’organico si tratta del geometra Marco Butteri e dell’operaio specializzato Giorgio Perugini, arrivati con mobilità tra enti. Per quanto riguarda i componenti dell’tecnico diventano otre: oltre al neo arrivato Butteri ci sono Marco Giandomenico e Alessandra Corvaro. Per quello che riguarda la disponibilità degli operai e autisti comunali, questa sale di un’unità passando da sette ad otto elementi. Oltre al neo arrivato Giorgio Perugini (arrivato dal Comune di Montegranaro) ci sono Elio Grilli, Massimiliano Marcotulli, Gianni Giacomozzi, Andrea Renzi, Leonardo Soccio, Massimo Iovinella e Loredano Pistarelli. Sono stati anche acquistati dueche vanno a sostituire quelli datati, e subito messi adegli operai dell’Tecnico: un furgone polivalente da carico per agevolare le manutenzioni e supporto logistico oltre ad un furgone per la nettezza urbana acquistato proprio per coadiuvare le operazioni di pulizia, smaltimento dei rifiuti.