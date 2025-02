Lapresse.it - Ue, vertice Patrioti a Madrid. Salvini: “Tedeschi regalino a Scholz biglietto per Groenlandia”

Leggi su Lapresse.it

Secondo giorno deldel gruppo europeo deiin Spagna. I leader dei partiti sovranisti europei, tra cui il leghista Matteo, il primo ministro ungherese Viktor Orban e la leader del Rassemblement National francese, Marine Le Pen, hanno tenuto un evento pubblico all’Hotel Marriott Auditorium della capitale spagnola, davanti a una platea di circa duemila persone. A fare gli onori di casa, il leader del partito spagnolo di estrema destra Vox, Santiago Abascal. In diretta da?? insieme agli amici dei, uniti in questa rivoluzione del buonsenso che sta risvegliando l’Occidente intero.#MakeEuropeGreatAgain#MEGA https://t.co/SRTGpsRi1S— Matteo(@matteomi) February 8, 2025ringraziaper “appoggio durante il processo”, applausiIl leader della Lega Matteoha iniziato il suo intervento all’evento deiringraziando in spagnolo per “l’appoggio” ricevuto durante il processo Open Arms.