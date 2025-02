Ilgiorno.it - Uccise a coltellate lo zio a Poggiridenti: non è imputabile

, 8 febbraio 2025 – Incapacità di intendere e volere o intossicazione cronica da alcol o sostanze stupefacenti sono tra le cause che hanno portato il perito incaricato dall’Ufficio dei gip del Tribunale di Sondrio a dichiarare “non” Luca Michele Iannello, il ragazzo di 24 anni che al culmine di un litigio il 6 aprile dello scorso annole zio materno, Davide Conforto, di 62 anni. L’inchiesta L’inchiesta di cui è titolare il sostituto procuratore Daniele Carli Ballola può ritenersi insomma conclusa. L’omicidio nella grande villa di via Masoni aPiano dove l’uomo, informatico, viveva da solo. Iannello lo andava spesso a trovare e così quel mattino, quando lasciò casa propria e si diresse in bicicletta verso l’abitazione dello zio. L’aggressione In seguito Luca Michele ammise di aver assunto lungo il tragitto dei funghetti allucinogeni.